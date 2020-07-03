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Скандал с изъятием техники ПВО: экс-заместитель генпрокурора рассказал о последствиях В ВСУ разразился скандал из-за изъятия оборудования со стратегического вооружения

Следователи Государственного бюро расследований в ходе обысков изъяли из зенитных ракетных бригад Воздушных сил ВСУ, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях приборы под названием клистроны, которые являются одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. Позже оборудование вернули. Ситуацию прокомментировал бывший первый заместитель генерального прокурора Николай Голомша в эфире канала "Украина 24".

"ГБР не имело права изымать, потому что это боеголовки, которые стоят на стратегически важном вооружении. Я думаю, что это из-за неправильной реформы военной прокуратуры. Военные прокуроры, которые разбираются в вооружении, в соответствующих секретных документах, процессах изъятия понимают, как правильно. А обычный человек этого и знает. А в результате реформы все эти расследования передали в ГБР. В военной прокуратуре никогда бы такого не сделали", — сказал он.

Голомша рассказал, кто понесет ответственность, если изъятая техника перестанет работать.

"Виновными будут те, кто инициировал изъятие — это следователи и их непосредственные начальники. Но тут еще есть момент сдачи и рассекречивание данных о вооружении. Так что еще будут разбираться, это было сделано намеренно или случайно. Но дисциплинарные взыскания будут, это однозначно", — сказал он.

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