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Когда закончится эпидемия коронавируса — прогноз Комаровского Врач Евгений Комаровский рассказал, можно ли прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом

Люди раньше не сталкивались с чем-то подобным коронавирусу COVID-19. Об этом заявил кандидат медицинских наук, доктор Евгений Комаровский в эфире канала "Украина 24".

"Уже много раз эпидемия коронавируса показывает, что давать прогнозы – задача неблагодарная. Мы действительно сталкиваемся с ситуацией, с которой ни современная эпидемиология, ни вообще человечество раньше дела не имели", — сказал он.

Он считает, что эпидемия коронавируса затянется на продолжительное время.

"Никогда раньше не было ситуации, когда на земле живет такое количество людей, более 8 млрд – и тут появляется инфекционный объект, к которому ни у кого нет иммунитета. Такого не было, поэтому давать прогнозы очень сложно. Я предполагаю, что до следующей осени эта тема будет муссироваться чрезвычайно активно", — сказал Комаровский.

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Ранее Комаровский рассказал, какое карантинное ограничение кажется ему бессмысленным и почему.