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Бабушки не должны заниматься внуками — Комаровский назвал причину Врач Евгений Комаровский рассказал, кому пожилые люди должны уделять внимание в первую очередь

В современном мире люди не должны заботиться о внуках, так как времена сильно изменились. Об этом заявил доктор Комаровский в эфире канала "Украина 24".

"Сейчас много поменялось. И бабушка XXI века не имеет ничего общего с бабушкой века ХХ. Потому что в технологиях ухода за детьми, жизни с детьми изменилось практически все: и способы получения информации, и система детской безопасности, и система питания, и медицинское обслуживание, представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. И главное, весь мир понял, что бабушки должны заниматься не внуками, а дедушками", — сказал он.

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Ранее Евгений Комаровский заявил, что для того, чтобы в Украине проходила успешная реформа медицины, государство должно выделять на это достаточные средства.