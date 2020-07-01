Простого ответа нет — у Авакова рассказали, почему фурам не запрещают ездить по Киеву

Советник главы МВД рассказал, почему в Киеве нет запрета на движение грузовых автомобилей по общим дорогам

Простого ответа нет — у Авакова рассказали, почему фурам не запрещают ездить по Киеву

В Киеве нет возможности для транзита тяжелого транспорта в объезд города. Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Иван Варченко, отвечая на вопрос о том, почему нет запрета на движение фур по киевским мостам и дорогам в часы пик.

"Здесь нет простого ответа, который будет хорош для всех. Экономика должна двигаться, бизнес зарабатывает, идут поступления в бюджет, и жизнь граждан становится лучше. В идеале нужно сделать так, чтобы целый день транспорт мог передвигаться. Но для этого в некоторых населенных пунктах есть объездные и кольцевые дороги, есть возможности транзита через город, не перегружая транспортную систему. В Киеве такой возможности нет, и из-за этого нужно искать гармоничные соединения", — сказал он.

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Варченко рассказал, кто отвечает за поиск оптимального решения — это органы местного самоуправления.

"В каждом населенном пункте власть имеет возможность принять решение об ограничении движения транспорта в определенное время. Кстати, в Киеве такое ограничение существует, и до определенного времени автомобили не могут въезжать в Киев, особенно в жаркое время года, в связи с дорожным покрытием (речь о запрете въезда тяжелого транспорта в Киев днем в жаркую погоду — ред.). А задача Национальной полиции — следить за выполнением норм, которые приняты органами власти, полиция не принимает решение о том, имеют ли право автомобили передвигаться по городу", — объяснил он.

Ранее Варченко рассказывал, кто будет обязан платить штраф за нарушение ПДД, зафиксированное на видео, если за рулем находился не владелец автомобиля.

Источник Украина 24 Теги Киев полиция Иван Варченко