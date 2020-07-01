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Простого ответа нет — у Авакова рассказали, почему фурам не запрещают ездить по Киеву Советник главы МВД рассказал, почему в Киеве нет запрета на движение грузовых автомобилей по общим дорогам

В Киеве нет возможности для транзита тяжелого транспорта в объезд города. Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Иван Варченко, отвечая на вопрос о том, почему нет запрета на движение фур по киевским мостам и дорогам в часы пик.

"Здесь нет простого ответа, который будет хорош для всех. Экономика должна двигаться, бизнес зарабатывает, идут поступления в бюджет, и жизнь граждан становится лучше. В идеале нужно сделать так, чтобы целый день транспорт мог передвигаться. Но для этого в некоторых населенных пунктах есть объездные и кольцевые дороги, есть возможности транзита через город, не перегружая транспортную систему. В Киеве такой возможности нет, и из-за этого нужно искать гармоничные соединения", — сказал он.

Варченко рассказал, кто отвечает за поиск оптимального решения — это органы местного самоуправления.

"В каждом населенном пункте власть имеет возможность принять решение об ограничении движения транспорта в определенное время. Кстати, в Киеве такое ограничение существует, и до определенного времени автомобили не могут въезжать в Киев, особенно в жаркое время года, в связи с дорожным покрытием (речь о запрете въезда тяжелого транспорта в Киев днем в жаркую погоду — ред.). А задача Национальной полиции — следить за выполнением норм, которые приняты органами власти, полиция не принимает решение о том, имеют ли право автомобили передвигаться по городу", — объяснил он.

Ранее Варченко рассказывал, кто будет обязан платить штраф за нарушение ПДД, зафиксированное на видео, если за рулем находился не владелец автомобиля.