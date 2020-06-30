23:29, Вчера

"Возбудились хорошо": Клитина объяснила, зачем записала скандальное видео Экс-замминистра заявила, что ее поддержали много людей

Экс-заместительница министра инфраструктуры Александра Клитина в эфире канала "Украина 24" прокомментировала скандальное видеообращение в купальнике, где она анонсировала создание новой партии в Украине.

"Не рассчитывала на такую реакцию, думала, достаточно потрепали мое имя. Возбудились хорошо, видите, новую партию создаю. Я задумалась всерьез, потому что не знаю, за кого сейчас голосовать. Там есть кто-то за правду, кто-то справедливый? Не вижу никого, решила сама стать, раз я теперь безработная. Все трусы и не отвечают за свои слова, я отвечаю, потому что говорю правду. И пусть рисуют мне хоть третью грудь, смейтесь сколько хотите. Какая разница, одета я или раздета, если у нас женщина все равно что кусок мяса или сосна?", - заявила она.

Клитина посоветовала политикам посмеяться над собой, "потому что думают о каких-то частях тела вместо того, чтобы о стране подумать".

"Супруг меня поддерживает, но он не смотрит телевизор, отписался от меня в соцсетях, потому не выносит, когда меня обзывают. Много людей пишут мне, удивлена такой поддержкой. Спасибо всем", - добавила она.

Как известно, Александра Клитина записала видеообращение в купальнике, в котором объявила о создании собственной партии "Украина против коррупции", и пригрозила "разобраться со всеми коррупционерами и политическими проститутами". Видео получило большой резонанс в соцсетях.