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ВНО на карантине: стало известно, сколько абитуриентов заболели Участников ВНО обеспечили антисептиками и средствами индивидуальной защиты

В Украине 30 июня на внешнее независимое оценивание (ВНО, часто употребляется в украинском варианте - ЗНО) по украинскому языку и литературе не пустили более 50 абитуриентов с признаками респираторных заболеваний.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказала заместитель министра образования Любомира Мандзий.

По ее словам, все пункты тестирования были готовы к тому количеству участников, которые были зарегистрированы и заявлены.

"Никаких трудностей не было, просто большее количество аудиторий и пунктов тестирования. По наибольшему количеству участников были рассчитаны все потребности - средства индивидуальной защиты, дезинфекторы, антисептики", - сообщила замминистра.

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Мандзий рассказала, что среди тех, кто пришел на тестирование, 143 участника не были допущены. Из них у 52 человек были выявлены признаки респираторного заболевания, а остальные опоздали и будут иметь возможность сдать во время дополнительной сессии.

"До 24 июля будет известен результат, а 25 июля они будут опубликованы на страницах участников", - добавила она.

Напомним, ранее учитель украинского языка и литературы Игорь Хворостяный в эфире телеканала "Украина 24" дал простые советы абитуриентам, как сдать ВНО.