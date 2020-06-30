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Зачем легализуют казино в Украине - Пискун назвал неожиданную причину Экс-генпрокурор считает закон об игорном бизнесе лоббистским

Бывший генеральный прокурор Святослав Пискун в эфире канала "Украина 24" назвал законопроект о легализации игорного бизнеса "данью европейскому вектору Украины".

Пискун выразил сомнения в том, что игорный бизнес сильно "подтянет" украинскую экономику.

"Это не те деньги, на которые мы сможем построить новые фабрики, самолеты, ракеты. Это дань моде, европейскому вектору. Это лоббистский закон. Ничего в этом нет плохого в принципе, если оно будет работать в соответствии с нормами, европейскими стандартами", - заявил он.

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Пискун напомнил, что в этом законе будут ограничения – "чтобы не играли несовершеннолетние, чтоб это были легальные деньги, чтоб администрация заведения могла сама выяснить, можно ли играть человеку, чтобы была специальная служба безопасности".

"Я думаю, что в полиции появится специальная служба, которая будет отслеживать людей, которые будут проигрывать большие суммы или выигрывать", - добавил бывший генпрокурор.

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире телеканала "Украина 24" объяснил, почему игорный бизнес в Украине нужно узаконить.