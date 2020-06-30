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Требуют не только выплат: нардеп рассказал, чего еще хотят шахтеры от власти Народный депутат рассказал о встрече инициативной группы шахтеров с замглавы Офиса президента

О выплате долгов шахтерам, которые требуют своих зарплат, рассказал народный депутат и глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в эфире канала "Украина 24".

"Дмитрий Зеленый, который является региональным лидером независимого профсоюза, с большим оптимизмом воспринял встречу с госпожой Ковалив (Юрия Ковалив — замглавы Офиса президента, 30 июня она встретилась с инициативной группой протестующих шахтеров — ред.). Я там был и понял, что они с самого начала не проходили ни по одному пункту требований. Например, погасить существующую задолженность. Ковалив считала, что уже нет долгов по зарплате. Я ей напомнил и показал в разрезе по каждой области, где есть задолженность. Она говорит: это долги прошлых лет. Так что, их не надо выплачивать?" — рассказал он.

По словам Волынца, часть денег шахтерам выплатили, чтобы они не ехали в Киев протестовать, но у них более широкие цели.

"Что они делали? Они кинули 324 млн грн с пятницы на субботу ночью, бухгалтерия в ручном режиме набивала деньги на карточки шахтеров для того, чтобы сдержать их приезд в Киев. Но шахтеры об этом не знали, они ехали в Киев, акция была запланирована, у них более широкие требования: вывести шахты из простоя, дать нормально функционировать шахтерским городам. Я пояснил Ковалив, что шахтеры требуют отставки предателя нашего государства Андрея Геруса, уже собрано почти 25 тысяч подписей. Шахтеры сегодня встали на защиту энергетической безопасности страны, они требуют, чтобы остановили поставку российского угля, электроэнергии, (прекратили - Ред.) платить зарплаты и налоги работникам России", — сказал он.

Напомним, шахтеры с государственных шахт съехались в Киев из разных городов и требуют погасить задолженность по зарплатах — это более 600 млн гривен. Также они требуют запретить покупать уголь за границей, уволить главу энергетического комитета Андрея Геруса и привлечь его к ответственности.