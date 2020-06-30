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Виноваты не только те, кто играет — психолог об игромании Специалист рассказала, где лежат истоки возникновения игровой зависимости

Откуда берется зависимость от азартных игр, рассказала психотерапевт Елена Рыхальская в эфире телеканала "Украина 24".

"Если существует момент зависимости в семье, виноваты не только те, кто проигрывают деньги, но и те, кто живут с ними. Мы идем эмоционально отыгрывать, если у нас не хватает любви, принятия, — ты эти деньги относишь туда, а не вкладываешь в бизнес, например. Зависимость возникает от обратного, как антипротест, это антисценарий", — сказала она.

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Эксперт рассказала, что с игровой зависимостью нельзя бороться насильно.

"Зависимость не лечится назидательно. Человеку нужно самому понять, что ему этого хочется. Иначе игромания просто перейдет на уровень интернета, как при алкоголизме зависимые будут прятать бутылки, если курение — сигареты будут закусываться чем-то, чтобы не было запаха, и так далее", — сказала она.

Напомним, Верховная Рада планирует в ближайшее время рассмотреть законопроект о легализации игорного бизнеса.

Ранее советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко рассказал, что легализация игорного бизнеса в Украине потребует проверки гостиниц, которые захотят разместить у себя игровые автоматы.