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Шахтеры четко озвучили требования — нардеп рассказал о цели протеста Народный депутат Михаил Волынец рассказал, чего хотят шахтеры и что им пообещали у президента

О требованиях протестующих шахтеров к правительству рассказал народный депутат Украины и глава Независимого профсоюза шахтеров Михаил Волынец в эфире телеканала "Украина 24".

"Шахтеры четко сформировали требования: выплатить задолженность по заработной плате, вывести шахты из простоя, навести порядок в энергетическом секторе, отстранить коррупционные явления, которые давно сформировались в энергетическом секторе. Отправить в отставку главу комитета по вопросам энергетики Андрея Геруса, который и привел к развалу энергетическую сферу Украины, создал проблемы для шахтеров Украины и в целом подорвал энергетическую безопасность", — заявил он.

По его словам, сейчас шахтеры стали самыми большими патриотами Украины, так как заботятся не только о сохранении энергетического сектора, но и об энергобезопасности государства. Они ставят вопрос о прекращении поставок угля и электроэнергии из страны-агрессора.

"Сейчас мы встретились с двумя заместителями главы Офиса президента, и госпожа Коваль пообещала, что в ближайшее время будет организована встреча премьер-министра с представителями инициативной группы с моим участием, и мы пошагово должны разобраться по всем пунктам требований", — рассказал Волынец.

Ранее глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что российские шахтеры и пенсионеры получают деньги из бюджета Украины, пока украинские шахтеры бастуют под Кабмином.