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Под Офисом президента протестуют шахтеры Шахтеры выдвинули ряд требований к правительству

Бессрочный протест шахтеров проходит в столице. Они съехались в Киев из разных городов и требуют погасить задолженность по зарплатах — это более 600 млн гривен. Также шахтеры требуют запретить покупать уголь за границей, уволить главу энергетического комитета Андрея Геруса и привлечь его к ответственности. Что происходит под Офисом президента, рассказали журналисты "Украина 24".

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Около 8-и утра шахтеры с государственных шахт собрались на Майдане, а затем отправились под Верховную Раду. Там они устроили импровизированную сцену, с которой рассказывали о своих требованиях. Позже они перешли под Офис президента, где продолжают свою акцию.

Горняки сказали, что их должно было быть больше, но не все из-за коронавируса смогли добраться в Киев. Они говорят, что власть должна обратить внимание на кризис в угольной сфере, которая произошла потому, что продолжали покупать российскую энергию, в то время как украинский уголь лежал на складах. Объявлено, что акция будет бессрочной.

Ранее народный депутат от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко назвал своего коллегу из "Слуги народа", главу парламентского комитета по энергетике Андрея Геруса "большим диверсантом для энергетики Украины".