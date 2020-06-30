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ВНО по украинскому языку: что происходит в пунктах тестирования Образовательный омбудсмен рассказал, какая неявка на тестирование и почему нельзя отменять ВНО

30 июня в Украине проходит сессия ВНО (внешнее независимое оценивание, также распространена украинская аббревиатура ЗНО) по украинскому языку и литературе. О ситуации в пунктах тестирования рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире канала "Украина 24".

"Все идет по плану, я сегодня утром был в одном из пунктов тестирования. Пока нет точной информации, но мы видим, что не явилось 25-30% зарегистрированных участников. Точную статистику мы увидим позже. Я поинтересовался, и обычно неявка составляет 15-17%. То есть имеем увеличение на 10-15%", — рассказал он.

Горбачев рассказал, повлиял ли карантин на подготовку и результаты ВНО.

"Многие учителя знают, что ученики в этот период много внимания уделяют подготовке к ВНО. Поэтому то, что не было необходимости ходить каждый день в школу, могло повлиять на то, что ученики более целенаправленно и глубоко готовились к ВНО", — сказал он.

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Чиновник считает, что отменять ВНО из-за пандемии не нужно.

"Категорически нет. В любых ситуациях нужно оценивать возможные риски и возможные последствия. Отмена ВНО означает безусловный возврат к очень нежелательным практикам во время вступительной кампании. А ВНО создает для всех равные условия. Трудно писать тесты в маске, это понятно. Но все дети во время сдачи ВНО находятся в равных условиях, и это является принципиальным", — заявил он.

Ранее учитель дал простые советы абитуриентам, как сдать ВНО.