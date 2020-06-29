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В Киеве назвали лучшие пляжи для отдыха Также киевлянам объяснили, в каких случаях стоит воздержаться от купания

Директор по развитию зон рекреации КП "Плесо" Константин Пигуля в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, какие пляжи столицы являются самыми чистыми.

"В Киеве 14 пляжей. На пляжах "Троещина" и "Пуща-Водица" самая чистая вода по последним лабораторным исследованиям", - сказал он.

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Пигуля отметил, что у коммунальщиков есть система оповещения для людей: зеленые флажки - купаться разрешено, желтые - не рекомендуется, красные - запрещено.

Также он посоветовал киевлянам не купаться после дождя:

"Вода мутная, темно-коричневого цвета - это схождение ливнестоков. Ежедневно видите в Киеве дожди - и песок, пыль, все попадает в Днепр. Общемировая практика - 24 часа после больших осадков купаться в реку, в море никто не идет".

Напомним, директор по развитию зон рекреации КП "Плесо" Константин Пигуля в эфире телеканала "Украина 24" также рассказал, какие меры безопасности приняли на пляжах Киева из-за карантина.