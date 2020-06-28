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Чувствую себя, будто нашкодил — Мирзоян о звании от Зеленского Музыкант рассказал, как относится к своему новому званию заслуженного артиста

Единственная награда для артиста - люди в зале, заявил певец Арсен Мирзоян в эфире канала "Украина 24". Таким образом он прокомментировал получение от президента Владимира Зеленского звание заслуженного артиста Украины в честь Дня Конституции.

"Я уже почти 10 лет занимаюсь музыкой. Я уже без званий и всего этого сам себе решил, кто я такой, чем я занимаюсь. Все эти звания... Единственная награда для артиста — это люди в зале. А все эти звания, статуэтки — не знаю, как к ним относиться. Пока я чувствую себя, будто я нашкодил", — сказал он.

По словам певца, звание заслуженного артиста — это абстрактная вещь.

"Звание есть звание, на полочку не поставишь. Разве что сам залезешь на полочку и скажешь: вот это я. Придут гости и спросят: а что это у вас на полочке? А я скажу: я, заслуженный артист", — сказал Мирзоян.

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Напомним, ко Дню Конституции, который ежегодно отмечается 28 июня, президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении государственных наград. Президент поздравил с Днем Конституции всех украинцев.