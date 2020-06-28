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На Позняках загорелся дом рядом с местом взрыва — видео Рядом с домом, где недавно взорвался газ, случился пожар на несколько этажей

На Позняках загорелся дом рядом с тем, где недавно произошел взрыв. Многоэтажка в огне. Горело по меньшей мере три этажа в доме, на улице Крушельницкой в ​​Киеве. Очевидцам удалось заснять несколько кадров. Возле дома врачи скорой дали успокоительное жителям квартиры, которая загорелась.

На место происшествия выехали уже семь пожарных автомобилей. По предварительной информации, огонь уже удалось потушить. К слову, пожар случился рядом с домом, где неделю назад произошел взрыв.

Напомним, в многоквартирном доме на Позняках в Киеве утром 21 июня прогремел мощный взрыв, были разрушены квартиры на нескольких этажах. Погибли пять человек.

Полиция открыла дело из-за нарушения правил противопожарной безопасности, основная версия — взрыв газа.