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"Отношение к наградам у меня одно": известный журналист об ордене от Зеленского Глава "Интерфакс-Украина" рассказал, как воспринял награждение в честь Дня конституции

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении государственных наград в честь Дня Конституции, среди награжденных - генеральный директор агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко. Он получил орден князя Ярослава Мудрого V степени. Мартыненко рассказал в эфире "Украина 24", как воспринял свое награждение.

"Это решение президента было для меня совершенно неожиданным, просто я даже уже и не думал, что может быть какое-то награждение. А отношение к наградам у меня одно всю жизнь. Потому что, я считаю, нужно делать то, что ты любишь, то, что ты умеешь, то, что ты, собственно, должен делать. А будут награды, или не будет наград — это от тебя уже не зависит", — сказал он.

Мартыненко считает, что во многих случаях награда — это судьба случая.

"Потому что я знаю, я сам работал в Администрации президента 4 года, поэтому многие такие указы о награждении прошли через меня. Поэтому всякое бывает. Так что надо просто делать то, что ты хочешь", — сказал он.

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Напомним, ко Дню Конституции, который ежегодно отмечается 28 июня, президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении государственных наград. Президент поздравил с Днем Конституции всех украинцев.