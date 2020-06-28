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Взрыв на Позняках: назван срок готовности экспертиз Эксперты продолжают обследовать дом, проводятся химические исследования

Как проводят экспертизы в доме на Позняках, где произошел взрыв, и когда будут результаты, рассказал директор Киевского института судебных экспертиз Александр Рувин в эфире канала "Украина 24".

"Мы сейчас проводим целый ряд экспертиз, касающихся состава газа, который непосредственно был в трубопроводах, также мы проводим экспертизу шлангов, которые были установлены вместо счетчиков, на соответствие ГОСТу. Я думаю, на следующей неделе мы уже сможем сказать результаты экспертиз", — сказал он.

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Рувин рассказал, что именно исследуют эксперты.

"Сейчас мы проводим дополнительную экспертизу относительно возможности использования несущих конструкций, стен, фундамента и т.д. Выезжают специальные эксперты со спецприборами, мы берем пробы с каждого металла, бетона, всех несущих конструкций, проводим химические исследования, затем проводим строительные исследования на соответствующих приборах", — сказал он.

Напомним, в многоквартирном доме на Позняках в Киеве утром 21 июня прогремел мощный взрыв, были разрушены квартиры на нескольких этажах. Погибли пять человек.

Полиция открыла дело из-за нарушения правил противопожарной безопасности, основная версия — взрыв газа.