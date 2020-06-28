15:57, Сегодня

Вредна ли вакцинация: врач дал ответ Иммунолог рассказал, сравнимы ли риски осложнений после вакцинации и после заболевания

О пользе вакцинации как метода противодействия заболеваниям рассказал иммунолог Борис Донской в ​​эфире канала "Украина 24".

"Эти методы изобрели почти 100 лет назад, и они используются во всех сознательных странах, потому что это единственный путь за очень небольшой риск получить высокий иммунитет и не болеть. Особенно это касается болезней детских, где велик риск инвалидизации, осложнений и смертности", — сказал он.

Врач отметил, что риски при вакцинации и заболевании очень разные.

"Риск иметь осложнения после вакцинации чрезвычайно низкий, он не сравним с риском осложнений, если человек заболеет и получит болезнь в действительно тяжелой форме", — сказал он.

Ранее врач рассказывал, когда изобретут вакцину от коронавируса.