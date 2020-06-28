Вредна ли вакцинация: врач дал ответ
Иммунолог рассказал, сравнимы ли риски осложнений после вакцинации и после заболевания
О пользе вакцинации как метода противодействия заболеваниям рассказал иммунолог Борис Донской в эфире канала "Украина 24".
"Эти методы изобрели почти 100 лет назад, и они используются во всех сознательных странах, потому что это единственный путь за очень небольшой риск получить высокий иммунитет и не болеть. Особенно это касается болезней детских, где велик риск инвалидизации, осложнений и смертности", — сказал он.
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Врач отметил, что риски при вакцинации и заболевании очень разные.
"Риск иметь осложнения после вакцинации чрезвычайно низкий, он не сравним с риском осложнений, если человек заболеет и получит болезнь в действительно тяжелой форме", — сказал он.
Ранее врач рассказывал, когда изобретут вакцину от коронавируса.