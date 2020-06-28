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Эксперт назвал неожиданную пользу для образования от эпидемии коронавируса Специалист в сфере образования рассказал, как должна реформироваться система обучения

Эпидемия коронавируса поможет реформировать систему украинского образования. Об этом заявил директор Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования Виктор Громовой в эфире канала "Украина 24".

"Когда-то американский секретарь по Гособразованию сказал фразу: лучшее, что случилось с американской системой образования штата Луизиана за последние 100 лет, это ураган "Катрина", потому что он уничтожил физически те школы, и им пришлось строить их по-новому. Лучшее, что произошло с украинским образованием за последние 100 лет — это эпидемия коронавируса. Она заставит нас наконец отказаться от традиционной классно-урочной системы и сделать реальностью задекларированные индивидуальные образовательные программы, индивидуальные образовательные траектории учащихся", — сказал он.

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Эксперт рассказал, что именно нужно изменить в программах обучения.

"Не только и не столько путем дистанционного обучения нам надо будет вводить индивидуальные образовательные программы с помощью механизма тьюторства (тьютор - наставник, репетитор - Ред.). Нам предстоит научиться делать тьюториалы — индивидуальные и групповые. Нам надо будет учить тьюторским компетенциям тех же родителей, которые тоже теперь не будут рассматривать школу просто как камеру для хранения (детей - Ред.) на время своей работы. Впереди большая работа для перестройки системы образования, чтобы она стала более человечной и индивидуально ориентированной. Это отличный шанс для украинского образования", — заявил он.

Напомним, из-за пандемии коронавируса и внедрения карантина школьное обучение с марта проводилось на дому с помощью онлайн-уроков.