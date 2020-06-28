Эксперт назвал неожиданную пользу для образования от эпидемии коронавируса

Специалист в сфере образования рассказал, как должна реформироваться система обучения

Эксперт назвал неожиданную пользу для образования от эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса поможет реформировать систему украинского образования. Об этом заявил директор Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования Виктор Громовой в эфире канала "Украина 24".

"Когда-то американский секретарь по Гособразованию сказал фразу: лучшее, что случилось с американской системой образования штата Луизиана за последние 100 лет, это ураган "Катрина", потому что он уничтожил физически те школы, и им пришлось строить их по-новому. Лучшее, что произошло с украинским образованием за последние 100 лет — это эпидемия коронавируса. Она заставит нас наконец отказаться от традиционной классно-урочной системы и сделать реальностью задекларированные индивидуальные образовательные программы, индивидуальные образовательные траектории учащихся", — сказал он.

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Эксперт рассказал, что именно нужно изменить в программах обучения.

"Не только и не столько путем дистанционного обучения нам надо будет вводить индивидуальные образовательные программы с помощью механизма тьюторства (тьютор - наставник, репетитор - Ред.). Нам предстоит научиться делать тьюториалы — индивидуальные и групповые. Нам надо будет учить тьюторским компетенциям тех же родителей, которые тоже теперь не будут рассматривать школу просто как камеру для хранения (детей - Ред.) на время своей работы. Впереди большая работа для перестройки системы образования, чтобы она стала более человечной и индивидуально ориентированной. Это отличный шанс для украинского образования", — заявил он.

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Напомним, из-за пандемии коронавируса и внедрения карантина школьное обучение с марта проводилось на дому с помощью онлайн-уроков.

Источник Украина 24 Теги образование обучение