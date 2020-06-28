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"Я подумала, что это розыгрыш": Ирина Билык об ордене от Зеленского Украинская певица не сразу поверила в то, что ее наградил президент

Певица Ирина Билык получила от президента орден княгини Ольги III степени. Она рассказала в эфире "Украина 24", как узнала о награде.

"Поздравляю всех с Днем молодежи и Днем Конституции. Когда я узнала о награде от президента, я была в дороге, на трассе Одесса-Киев, мне начали все звонить и поздравлять с такой наградой. Я подумала о том, что это розыгрыш. Но в интернете можно узнать, правда ли это. Я зашла в интернет и увидела указ о наших наградах. Я хочу также поздравить коллег", — сказала она.

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Певица также поделилась воспоминаниями о днях принятия Конституции в 1996 году. По ее словам, в тот период она много работала.

"Я помню, что в конце 1995 — в начале 1996 года уже состоялся тур "Нова". И также я написала новый хит "Так просто". И начинала работу над новой программой, но у меня одна песня шла за другой, я почти каждый день готовилась к новому концерту", — сказала она.

Напомним, ко Дню Конституции, который ежегодно отмечается 28 июня, президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении государственных наград. Президент поздравил с Днем Конституции всех украинцев.