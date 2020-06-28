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"Это наше будущее": Злата Огневич о значимости Дня Молодежи Украинская певица рассказала, как важна для страны поддержка молодежи

В Украине отмечается сразу два праздника — День Конституции и День молодежи. Почему нужно активно поддерживать молодежь, рассказала певица и телеведущая Злата Огневич в эфире канала "Украина 24".

"Я считаю, что молодежь — это наше будущее. Когда я еще жила в Крыму, именно благодаря местным властям я ездила на вокальные конкурсы. Они меня поддерживали, верили в мой талант, и я считаю, что это круто", — сказала она.

Певица рассказала, что несмотря на повальное увлечение молодых людей соцсетью TikTok, она ею не пользуется, так как не хочет "быть как все". Огневич предпочитает пользоваться Instagram, однако говорит, что реальную жизнь не заменят никакие соцсети и приложения.

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День молодежи отмечается в Украине ежегодно в последнее воскресенье июня.

Ранее президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции.