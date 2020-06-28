"Я была в шоке": Ефросинина рассказала о награде от Зеленского

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении государственных наград в честь Дня Конституции. О том, как узнала о своей награде — ордене "За заслуги" ІІІ степени, рассказала телеведущая Мария Ефросинина

"Я не знала. Для меня это была большая неожиданность. Я была в супермаркете, покупала продукты для всей семьи, как я делаю по субботам. Мне пришла смс "Поздравляю". Я сначала не поняла, что это, думала — розыгрыш. Потом еще, еще смс. А потом кто-то додумался прислать мне ссылку на этот указ.

Насколько мне известно, люди подают себя сами на все эти награды и звания, но в моем случае ничего такого не было, я ничего никуда не подавала, и вообще к наградам отношусь спокойно. Так что я была шокирована. Я даже не помню, купила я те продукты или нет", — сказала она.