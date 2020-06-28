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Нельзя злоупотреблять — Тарас Тополя рассказал, когда можно петь гимн Музыкант Тарас Тополя рассказал, как часто исполняет государственный гимн

В День Конституции музыкант и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал, как он относится к гимну Украины с профессиональной точки зрения.

"Как может гражданин Украины оценивать титульную песню? Всегда с гордостью ее исполняем. Были попытки каких-то переделок в рамках репетиций, но сложно превзойти то, что создано идеально", — сказал он.

Тополя рассказал, исполняет ли его группа государственный гимн во время концертов.

"Мы не злоупотребляем этой опцией, поэтому если слишком часто использовать гимн, то его сакральность превращается в какую-то бытовую вещь. Гимн — это праздничная, великая вещь, и его нужно петь, когда есть определенный контекст, когда есть определенное ощущение", — сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции.