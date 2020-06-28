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"Беречь каждого украинца": Зеленский поздравил граждан с Днем Конституции — видео Президент призвал украинцев быть гражданами страны каждый день, а не только в праздник

Президент Украины опубликовал свое поздравление с днем Конституции Украины. Ролик с поздравлением он выложил в Facebook.

"Думаю, именно сегодня каждый из нас должен честно ответить себе на простой, но важный вопрос: что для тебя Конституция? Книга, которую читал давно и не помню? Права, которыми хотел бы пользоваться, и обязанности, которые не хотел бы выполнять? То, что постоянно хотят изменить политики, или крепкий правовой фундамент, на котором держится государство? А может быть, наша Конституция — это источник ответов, в которых иногда нуждается каждый из нас. Правильно ли мы живем как государство и как общество?" — сказал президент.

Зеленский отметил, что поздравление он записывал во время пребывания в Херсонской области. Он сказал, что лучшая страна — та, где человек родился, и когда каждый украинец это поймет, то своими словами и делами будет ее беречь.

"Что для меня беречь Украину? Ответ прост - это беречь каждого украинца. И именно конституционные права гражданина является подсказкой, как это делать. Мы должны научиться уважать права друг друга. Понимать, что круг твоих прав не может посягать на права другого человека. Уважать закон, а не соревноваться в сообразительности, как можно его обойти", — сказал президент.

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Он призвал помнить об этом каждый раз, когда люди заходят в метро без маски, жгут траву, рубят леса, едут на перегруженной фуре, или ожесточенно спорят с людьми, которые имеют другое мнение. С уважения к правам каждого начинается государство, напомнил президент. Он призвал украинцев быть гражданами страны каждый день, а не только в день Конституции.

Напомним, современная украинская Конституция принята Верховной радой Украины 28 июня 1996 года. Украинскую Конституцию признали одной из самых демократичных во всем мире. В ней содержится преамбула, 15 разделов и 161 статья о строе государства, гражданских правах, территориальном устройстве и конституционных органах.