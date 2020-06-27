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Пострадавшим от наводнения в Украине дали совет, как возместить убытки Жители Западной Украины интенсивно страхуют имущество

Люди, застраховавшие имущество от стихийных бедствий, могут рассчитывать на возмещение убытков после наводнений в Западной Украине.

Об этом рассказала в эфире канала "Украина 24" исполнительный директор страховой компании Леся Щербакова. Также она объяснила, что необходимо для получения страховки.

"В пакет имущественного страхования входят риски – наводнение, сильный ветер, дождь, град и так далее. У нас уже больше 10 случаев, и дальше мы принимаем заявления на возмещение затрат по имуществу, затопленному вследствие событий на западе страны. Мы уже готовим выплаты", - сказала она.

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Щербакова отметила, что в Украине с каждым годом все популярнее становится такое страхование.

"Западная Украина традиционно с высокой интенсивностью страхует имущество, потому что такие случаи были и ранее. Но этот год особенно катастрофичен. Все больше мы заключаем договоров по страхованию на случай стихийного бедствия, взрыва газа", - сказала исполнительный директор страховой компании.

Страховщик объяснила, как надо действовать людям, которые рассчитывают на возмещение ущерба:

"Когда случилось такое, нужно звонить в страховую компанию. Страховая компания организовывает осмотр имущества, приезжает специалист, который описывает, осматривает, фотографирует повреждения. От человека нужно заявление и подтверждение права собственности. Дальше страховая компания делает расчет убытков, и нами принято решение в этой катастрофической ситуации ускорить процедуру выплаты".

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в эфире канала "Украина 24", что районам Западной Украины, пострадавшим от наводнений, грозит новая опасность.