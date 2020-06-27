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Подтоплены десятки населенных пунктов - новые подробности наводнения на Буковине Местные спасатели активно откачивают воду

В результате наводнений в Западной Украине в Черновицкой области остаются подтопленными почти 30 населенных пунктов.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал спикер Черновицкого областного управления ГСЧС Украины Сергей Бабчук.

"Сейчас остаются подтопленными 28 населенных пунктов в семи районах области. В настоящее время больше нет необходимости отселять, эвакуировать людей. За все время было отселено 136 человек, но в настоящее время вода ушла, уровень рек упал... Некоторые реки даже вошли в свое русло. Опасностей нет как таковых", - сообщил Бабчук.

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По его словам, на данный момент ГСЧС помогает местному населению преодолеть последствия непогоды, спасатели активно проводят откачку воды.

"В два района, где есть проблемы с доступом к домам из-за непогоды, спасатели организовали подвоз продуктов питания и воды. В настоящее время уже есть доступ ко всем населенным пунктам, представители комиссий по учету убытков уже могут понемногу осматривать", - рассказал представитель ГСЧС.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в эфире канала "Украина 24", что районам Западной Украины, пострадавшим от наводнений, грозит новая опасность.