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Учеба в школах и вузах изменится из-за карантина: что ждет учеников с 1 сентября Нардеп прокомментировала слухи о переходе на полное дистанционное образование

Учебные заведения в Украине с 1 сентября не будут в связи с карантином переходить на 100% дистанционное образование.

Об этом рассказала в эфире канала "Украина 24" народный депутат от партии "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам образования Юлия Гришина.

Комментируя, как будет вестись учебный процесс с 1 сентября, депутат отметила:

"Я хочу успокоить всех и сказать о том, что, конечно, мы не говорим о том, что переходим на дистанционное образование. Мы будем говорить о том, что готовимся к смешанной форме обучения. Количество дистанционных онлайн-частей в образовании будет зависеть от эпидемической ситуации в стране, которую мы будем наблюдать ближе к 1 сентября".

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По ее словам, переход на 100% дистанционное образование – это ненормальная ситуация.

"Все занимают однозначную позицию, что дистанционное обучение не может проходить только в дистанционной форме. Вспомним, почему появились эти разговоры. Не потому, что произошла пандемия. С 11 марта дети перестали ходить в школу, через неделю-две нам стало понятно, что, скорее всего, они туда не вернутся, и детей надо было продолжать учить. В связи с этим возникла необходимость срочно внедрять методологии дистанционного обучения", - пояснила Гришина.

Напомним, ранее эксперт по вопросам образования Украинского института будущего Николай Скиба в эфире канала "Украина 24" рассказал, что во время карантина подавляющее число школьных учителей не справилось с дистанционным обучением.