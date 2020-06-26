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Расследование взрыва на Позняках: в полиции рассказали, у кого провели обыски Возможным виновникам трагедии грозит до 8 лет тюрьмы

Полиция расследует обстоятельства взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве, произведены обыски в АО "Киевгаз" и у слесаря, который накануне инцидента менял газовые счетчики в доме.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

По его словам, полиция Киева расследует уголовное производство по ст. 270 ч. 2 - нарушение противопожарных правил, которое повлекло смерть людей. Данная статья предусматривает наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.

"Пока что подозрений нет, но следственные действия полиции говорят, что она на верном пути, и удастся выйти на подозрение, обвинительный акт и передачу дела в суд в отношении конкретных лиц. Большой объем следственных действий касается АО "Киевгаз". Проведены обыски с изъятием документов в офисах. В частности, обыск проведен у одного из слесарей, который проводил замену счетчиков на поверку в кв. 224, которая, как допускает следствие, могла быть эпицентром взрыва", - сообщил Шевченко.

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Спикер МВД рассказал, что 11 и 17 июня работники "Киевгаза" осуществляли плановую работу по сверке счетчиков газа. Счетчики были сняты, а на их место установлены так называемые "байпасы" – перемычки для пути газа при отсутствии счетчика.

"12-го, 15-го и 18 июня от жителей дома поступали жалобы на запах газа на кухне. Все сотрудники "Киевгаза" допрошены, в газораспределительном пункте отобраны образцы газа, изъята документация", - отметил он.

Напомним, в многоквартирном доме на Позняках в Киеве утром 21 июня прогремел мощный взрыв, погибли пять человек.

Было разрушено полностью 16 квартир с 9 по 4 этажи, всего повреждено 40 квартир в одном подъезде. 11 автомобилей на улице также были повреждены.

Полиция открыла дело из-за нарушения правил противопожарной безопасности, основная версия - взрыв газа.