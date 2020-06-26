Пострадавшим от наводнения районам Украины грозит новая опасность – министр

В районах Западной Украины, пострадавших от наводнений, возможна вспышка кишечных инфекций, поскольку качество питьевой воды испортилось из-за паводка.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"У нас вся система охраны здоровья, в том числе и в Ивано-Франковской области, которая больше всего пострадала от наводнений, работает без сбоя. Некоторые больницы были подтоплены, но не требовали эвакуации пациентов, только из Галичской эвакуировали трех рожениц. Всем предоставляется медпомощь. Мы готовы и рассматриваем в наихудшем варианте возможную вспышку кишечных инфекций, потому что наводнение повлияло на качество воды, заиливание колодцев. Но система готова", - рассказал министр.