Коронавирус наступает: врач рассказал, как улучшить ситуацию в Украине
Инфекционист назвал две причины роста заболеваемости и рассказал, как ее снизить
В Украине продолжает увеличиваться количество людей, заболевших коронавирусом. Почему это происходит, рассказал инфекционист Вадим Аристов в эфире телеканала "Украина 24".
"Есть две причины этого: первая — биология вируса, вторая — отсутствие государственной инфраструктуры. Потому что за шесть месяцев ничего не изменилось.
По биологии вируса речь идет о том, что чем больше общения между людьми, меньше барьеров для социального взаимодействия, тем больше людей инфицирует больной человек. Несоблюдение ограничений вносит свой вклад. Есть еще рынки, где в течение дня бывают тысячи людей, есть производства, общежития, где живут люди. Все эти места никак не изменились, и в понимании людей благодаря "помощи оппозиции" отложилось, что вирус не такой серьезный, выдумка и так далее, то есть все это фейки и мракобесие, снижающие эффективность (карантина — ред)", — сказал он.
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Аристов рассказал, как можно изменить эту ситуацию.
"Давить авторитетом спикера. Если Ляшко или министр не воспринимаются людьми, нужно их усиливать, нужно давать визуализацию. Люди не понимают, что если человек даже не умер, у него в легких остаются шрамы. Нужна визуализация последствий", — сказал он.
Ранее экс-премьер-министр Украины обратился к властям с предложением созвать Совет национальной безопасности и обороны и срочно ввести чрезвычайный план для остановки роста заболеваемости коронавирусом.