Коронавирус наступает: врач рассказал, как улучшить ситуацию в Украине

В Украине продолжает увеличиваться количество людей, заболевших коронавирусом. Почему это происходит, рассказал инфекционист Вадим Аристов в эфире телеканала "Украина 24".

"Есть две причины этого: первая — биология вируса, вторая — отсутствие государственной инфраструктуры. Потому что за шесть месяцев ничего не изменилось.

По биологии вируса речь идет о том, что чем больше общения между людьми, меньше барьеров для социального взаимодействия, тем больше людей инфицирует больной человек. Несоблюдение ограничений вносит свой вклад. Есть еще рынки, где в течение дня бывают тысячи людей, есть производства, общежития, где живут люди. Все эти места никак не изменились, и в понимании людей благодаря "помощи оппозиции" отложилось, что вирус не такой серьезный, выдумка и так далее, то есть все это фейки и мракобесие, снижающие эффективность (карантина — ред)", — сказал он.