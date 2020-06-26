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Коронавирус в Украине ставит антирекорды — врач назвал две причины Инфекционист рассказал, почему ухудшилась эпидемиологическая ситуация и когда станет лучше

Во Львове 32 учителя заболели коронавирусом. Заболевших выявили при помощи ИФА-теста (иммуноферментного анализа) до начала первой сессии ВНО по математике. По Украине также ухудшается заболеваемость COVID-19 — за последние сутки лабораторно подтверждено 1109 новых случаев, это новый антирекорд. Ситуацию прокомментировал инфекционист Роман Маленко в эфире канала "Украина 24".

"Этого можно было ожидать, учитывая, что когда ослабили карантин, люди подумали, что его совсем отменили. Они перестали придерживаться вообще каких-либо ограничений, носить маски, перчатки, и так далее. Это и приводит к таким последствиям. Я думаю, если люди на каком-то этапе, увидев такие цифры, придут в себя и станут более ответственными, и не только по отношению к себе, но и к окружающим, я думаю, подъем закончится", — сказал он.

Врач рассказал, какая еще есть причина увеличения количества позитивных тестов на коронавирус.

"У всех инфекционных болезней есть свое течение, свои волны, и по большому счету, сейчас увеличение может быть вызвано тем, что у людей прошел некий инкубационный период. Тесты ИФА показывают, что люди переболели (когда-то, не обязательно сейчас — ред.). Но если ПЦР-тест негативный, то они сейчас не являются заразными", — сказал он.

Ранее Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам здоровья Михаил Радуцкий рассказал, что нужно для того, чтобы сдать тесты на коронавирус.