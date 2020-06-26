Коронавирус в Украине ставит антирекорды — врач назвал две причины

Инфекционист рассказал, почему ухудшилась эпидемиологическая ситуация и когда станет лучше

Коронавирус в Украине ставит антирекорды — врач назвал две причины

Во Львове 32 учителя заболели коронавирусом. Заболевших выявили при помощи ИФА-теста (иммуноферментного анализа) до начала первой сессии ВНО по математике. По Украине также ухудшается заболеваемость COVID-19 — за последние сутки лабораторно подтверждено 1109 новых случаев, это новый антирекорд. Ситуацию прокомментировал инфекционист Роман Маленко в эфире канала "Украина 24".

"Этого можно было ожидать, учитывая, что когда ослабили карантин, люди подумали, что его совсем отменили. Они перестали придерживаться вообще каких-либо ограничений, носить маски, перчатки, и так далее. Это и приводит к таким последствиям. Я думаю, если люди на каком-то этапе, увидев такие цифры, придут в себя и станут более ответственными,  и не только по отношению к себе, но и к окружающим, я думаю, подъем закончится", — сказал он.

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Врач рассказал, какая еще есть причина увеличения количества позитивных тестов на коронавирус.

"У всех инфекционных болезней есть свое течение, свои волны, и по большому счету, сейчас увеличение может быть вызвано тем, что у людей прошел некий инкубационный период. Тесты ИФА показывают, что люди переболели (когда-то, не обязательно сейчас — ред.). Но если ПЦР-тест негативный, то они сейчас не являются заразными", — сказал он.

Ранее Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам здоровья Михаил Радуцкий рассказал, что нужно для того, чтобы сдать тесты на коронавирус.

Источник Украина 24 Теги коронавирус карантин тесты на коронавирус