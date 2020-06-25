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Никому никого нельзя бить - Геращенко о нападении на сторонника Шария Потерпевший незадолго до нападения жаловался на угрозы в интернете

В Харькове полиция разыскивает нападавших на активиста Партии Шария, правоохранители изучают записи уличных видеокамер.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Реакция (на нападение на сторонника Шария в Харькове – ред.) будет исключительно законной. Это означает, что избившие лица будут найдены и привлечены к суду. Никому никого нельзя бить, тем более из разных политических амбиций. Для того и придуманы выборы, что если вы хотите выяснить, кому больше доверяют люди, пожалуйста, идите на выборы – и там избиратели определятся", - сказал он.

По словам Геращенко, Национальный корпус и движение блогера Шария "находятся на разных общественно-политических полюсах, поэтому между ними происходит разного рода столкновения".

"На данный момент полиция ищет тех лиц, которые причастны к данному преступлению. Пока они не задержаны. Но поскольку это было в центре Харькова – есть записи видеокамер, проводится оперативная работа. Думаю, шанс найти есть", - добавил он.

Замминистра подтвердил информацию, что потерпевший незадолго до нападения обратился в полицию и сообщил, что ему угрожали в интернете.

"Но обеспечить его защиту через час-полтора было невозможно. У нас есть очень много угроз, которые люди пишут друг другу в интернете. И далеко не все они сбываются. А приставить полицейского к каждому, кому угрожают, мы пока не в состоянии", - сказал Геращенко.

Замглавы МВД также рассказал, какая ответственность может грозить виновникам:

"Если у потерпевшего тяжкие телесные повреждения, то избившим грозит до 10 лет лишения свободы. Если средней тяжести - то это 4-5 лет лишения свободы, если легкие - то может быть условный срок".

Напомним, что в Харькове в ночь на 25 июня был избит сторонник блогера Анатолия Шария. Шарий заявил, что потерпевший незадолго до нападения получал угрозы от представителей "Национального корпуса".