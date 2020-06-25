Никому никого нельзя бить - Геращенко о нападении на сторонника Шария

Потерпевший незадолго до нападения жаловался на угрозы в интернете

Никому никого нельзя бить - Геращенко о нападении на сторонника Шария

В Харькове полиция разыскивает нападавших на активиста Партии Шария, правоохранители изучают записи уличных видеокамер.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Реакция (на нападение на сторонника Шария в Харькове – ред.) будет исключительно законной. Это означает, что избившие лица будут найдены и привлечены к суду. Никому никого нельзя бить, тем более из разных политических амбиций. Для того и придуманы выборы, что если вы хотите выяснить, кому больше доверяют люди, пожалуйста, идите на выборы – и там избиратели определятся", - сказал он.

По словам Геращенко, Национальный корпус и движение блогера Шария "находятся на разных общественно-политических полюсах, поэтому между ними происходит разного рода столкновения".

"На данный момент полиция ищет тех лиц, которые причастны к данному преступлению. Пока они не задержаны. Но поскольку это было в центре Харькова – есть записи видеокамер, проводится оперативная работа. Думаю, шанс найти есть", - добавил он.

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Замминистра подтвердил информацию, что потерпевший незадолго до нападения обратился в полицию и сообщил, что ему угрожали в интернете.

"Но обеспечить его защиту через час-полтора было невозможно. У нас есть очень много угроз, которые люди пишут друг другу в интернете. И далеко не все они сбываются. А приставить полицейского к каждому, кому угрожают, мы пока не в состоянии", - сказал Геращенко.

Замглавы МВД также рассказал, какая ответственность может грозить виновникам:

"Если у потерпевшего тяжкие телесные повреждения, то избившим грозит до 10 лет лишения свободы. Если средней тяжести - то это 4-5 лет лишения свободы, если легкие - то может быть условный срок".

Напомним, что в Харькове в ночь на 25 июня был избит сторонник блогера Анатолия Шария. Шарий заявил, что потерпевший незадолго до нападения получал угрозы от представителей "Национального корпуса".

Источник Украина 24 Теги Антон Геращенко МВД Анатолий Шарий