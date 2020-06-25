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"Договорился лично": Зеленский решил проблему пострадавших от взрыва на Позняках Всех пострадавших вскоре обеспечат новым жильем

Президент Украины Владимир Зеленский 25 июня передал первые 12 ключей от 12 квартир для семей, наиболее пострадавших в результате взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве.

Как сообщает канал "Украина 24", ключи, в частности, получили 18-летняя Анастасия Недашковская, которая потеряла всю семью, 18-летний Анатолий Хвылевой, который потерял отца, а также семьи, имеющие детей.

Все квартиры расположены в новостройке. Дом уже построен и введен в эксплуатацию. Он расположен в Феофании.

Люди очень рады тому, что власти так быстро предоставили им жилье. Завтра утром люди смогут юридически начать оформлять эти квартиры на себя. Зеленский лично договаривался с одним из меценатов о выделении этих квартир, имя мецената не называют, сообщается в сюжете.

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В течение ближайшего месяца обещают выделить остальные 28 квартир для пострадавших. Квартиры подбирали таким образом, чтобы люди получили не меньшие по метражу помещения - в целом это будут квартиры 60-80 кв. метров.

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что власти сделают ремонт, предоставят сантехнику и мебель. Деньги на это уже выделены из бюджета.

"Если ремонта нет - это не проблема. Средства есть, они пойдут на ремонт квартир, чтобы люди заехали в нормальные условия", - заявил Кличко.

Напомним, в многоквартирном доме на Позняках в Киеве утром 21 июня прогремел мощный взрыв, погибли пять человек.

Было разрушено полностью 16 квартир с 9 по 4 этажи, всего повреждено 40 квартир в одном подъезде. 11 автомобилей на улице также были повреждены.

Полиция открыла дело из-за нарушения правил противопожарной безопасности, основная версия - взрыв газа.