"Договорился лично": Зеленский решил проблему пострадавших от взрыва на Позняках

Всех пострадавших вскоре обеспечат новым жильем

"Договорился лично": Зеленский решил проблему пострадавших от взрыва на Позняках

Президент Украины Владимир Зеленский 25 июня передал первые 12 ключей от 12 квартир для семей, наиболее пострадавших в результате взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве.

Как сообщает канал "Украина 24", ключи, в частности, получили 18-летняя Анастасия Недашковская, которая потеряла всю семью, 18-летний Анатолий Хвылевой, который потерял отца, а также семьи, имеющие детей.

Все квартиры расположены в новостройке. Дом уже построен и введен в эксплуатацию. Он расположен в Феофании.

Люди очень рады тому, что власти так быстро предоставили им жилье. Завтра утром люди смогут юридически начать оформлять эти квартиры на себя. Зеленский лично договаривался с одним из меценатов о выделении этих квартир, имя мецената не называют, сообщается в сюжете.

Читайте также: "Не может не пугать": в Раде заявили об угрозе новых взрывов в домах

В течение ближайшего месяца обещают выделить остальные 28 квартир для пострадавших. Квартиры подбирали таким образом, чтобы люди получили не меньшие по метражу помещения - в целом это будут квартиры 60-80 кв. метров.

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что власти сделают ремонт, предоставят сантехнику и мебель. Деньги на это уже выделены из бюджета.

"Если ремонта нет - это не проблема. Средства есть, они пойдут на ремонт квартир, чтобы люди заехали в нормальные условия", - заявил Кличко.

Популярное видео

Зеленский и Ляшко объяснили, как оказались в кафе, несмотря на карантин
"Время Голованова": о Вакарчуке и Порошенко с Алесей Бацман и Валентином Наливайченко
"Время Голованова": Олег Ляшко и Михаил Саакашвили о реформах

Напомним, в многоквартирном доме на Позняках в Киеве утром 21 июня прогремел мощный взрыв, погибли пять человек.

Было разрушено полностью 16 квартир с 9 по 4 этажи, всего повреждено 40 квартир в одном подъезде. 11 автомобилей на улице также были повреждены. 

Полиция открыла дело из-за нарушения правил противопожарной безопасности, основная версия - взрыв газа.

Источник Украина 24 Теги Владимир Зеленский Киев жилье взрыв на Позняках