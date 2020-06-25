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Как спасти исторический центр Киева от застройщиков: архитектор дал рецепт Эксперт рассказал о дырах в украинском законодательстве

Хаотичное строительство многоэтажек в историческом центре Киева происходит из-за того, что застройщики пользуются дырами в украинском законодательстве.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал архитектор, член градостроительного совета Киева Станислав Демин. Он заявил, что "ситуация очень проблематичная", и дал рецепт, как навести порядок с застройкой в центре столицы.

"Несмотря на все охранные зоны, застройка происходит по очень простой причине. У нас для строительства в охранной зоне Софии или Лавры требуется разрешение Министерства культуры на проведение данного вида работ. Требуется целая куча документов, согласование с ЮНЕСКО, с заповедниками и прочее. Но это согласование происходит на основании историко-архитектурного опорного плана, который в Киеве не принят на сегодняшний день. Министерство, которое должно согласовывать подобную документацию, на данный момент не может как согласовать этот проект, так и отказать", - пояснил Демин.

По его словам, в центре Киева сегодня реализуются совершенно разные строительные проекты:

"С одной стороны, есть нормальные, вменяемые, которые могут спасти памятники архитектуры, улучшить центральную часть города. Есть и те, которые могут сильно ухудшить ситуацию с функциональной нагрузкой на центральную часть города, эстетически испортить здание".

Архитектор отметил, что в спорах относительно скандальных строек последнее слово остается за судами:

"Я видел несколько решений Верховного суда, которые давали положительные заключения по поводу таких строек, основываясь на том, что у министерства нет оснований согласовать, но и нет оснований запретить. Потому, если мы хоть как-то хотим навести в центральной части Киева порядок, нам нужно оперативно заниматься принятием историко-архитектурного опорного плана".

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24" подробно рассказал о президентской программе "Большое строительство".