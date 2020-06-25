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ВНО в Киеве стартовало, но допустили не всех - подробности Директор Киевского центра оценивания образования уверяет, что все участники обеспечены средствами защиты

Директор Киевского регионального центра оценивания качества образования Светлана Сакаева рассказала о том, как стартовало ВНО (часто используется украинская аббревиатура ЗНО - Ред.) в Киеве и области.

"Можно констатировать факт, что все пункты тестирования в Киеве открылись, людей в пунктах хватает. Все обеспечены средствами защиты. Я была сегодня в трех пунктах, во всех аудиториях есть антисептики, оборудованы санитарные комнаты", - сказала директор.

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По словам Сакаевой, каждому участнику ВНО измеряли температуру.

"Если были подозрения – предлагали отдохнуть, и через некоторое время выяснялось, что температура была повышена из-за высокой температуры на улице. Тем не менее, были случаи недопуска, пока известно о пяти случаях, - сказала Сакаева.

Каждому участнику на пунктах тестирования выдается две запасные маски. Работает медицинская помощь, придерживаемся всех требований постановления главного санитарного врача. Если будет потребность, каждый участник получит первую помощь".

По словам директора центра, выпускники имеют право участвовать в дополнительной сессии ВНО, если находятся на самоизоляции, болеют. Дополнительная сессия начнется 23 июля.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" заместитель министра финансов Роман Ермолычев рассказал, что Кабинет министров разработал схему возврата абитуриентам денег за пробное внешнее независимое оценивание, которое было отменено из-за карантина.