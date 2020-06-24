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"Ситуация чрезвычайно сложная" — власти Ивано-Франковщины о потопе Глава Ивано-Франковской ОГА рассказал об оперативных действиях в местах наводнения

О последствиях потопа на Прикарпатье рассказал в эфире "Украина 24" глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

"Стихия сначала ударила по высокогорным районам области. На данный момент ситуация стабилизирована, так как уровень горных рек упал. В равнинной части — в Галицком районе, Рогатинском, Тлумачском, Тисменецком — ситуация чрезвычайно сложная, и прогнозируется подъем уровня воды по сравнению с сегодняшним еще на 1,5 метра", — сказал он.

Чиновник рассказал, какие меры предпринимаются для ликвидации последствий наводнения.

"Задействованы все службы области... Отрезано 29 населенных пунктов, к ним нет проезда, доставляем туда пищу и воду и эвакуируем оттуда людей. Надеемся на спад воды ориентировочно завтра в 16:00. Минимум 600 млн грн будет просить область первым траншем — в первую очередь на восстановление дамб, дорог, объектов социальной инфраструктуры", — сказал он.

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Федорив признал, что проблема вырубки деревьев существует, однако сказал, что на сдерживание наводнений деревья влияют несущественно. Также он отметил, что в области в этом году вырубка деревьев на 25% меньше, чем в прошлом году, а если сравнивать с вырубкой в европейской части Карпат — то существенно меньше.