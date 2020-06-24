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Наводнение в Карпатах: Москаль назвал неожиданную причину Экс-глава Закарпатской облгосадминистрации рассказал, почему часть вины за потопы на Прикарпатье лежит на местных жителях

Местные жители тоже виноваты в наводнениях на Прикарпатье, заявил в эфире "Украина 24" бывший глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль. По его словам, мусор является одной из проблем при наводнениях.

"Тут вина и жителей. Проблема мусора – это отдельная тема. Люди просто выбрасывают мусор в небольшие реки, из-за чего мы имеем постоянные конфликты с Венгрией, потому что эти речки несут в Тису, а Тиса несет в Венгрию этот мусор. Сначала они писали угрожающие письма, а сейчас с такой дружеской усмешкой: ну, что с вас возьмешь?" — рассказал он.

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По словам Москаля, необходимо решать вопрос с утилизацией мусора, потому что он причиняет большой вред.

"Есть проблема, там мало земли, негде полигоны делать, да и не нужно, нужно утилизировать, сжигать… Сначала мусор (повреждает дамбы - Ред.) , потом река начинает наносить большие камни, потом остатки древесины, которую не зачистили во время вырубки", — сказал он.

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