18:58, Сегодня

Я оптимист, чудак - Поплавский поделился секретами хорошего настроения Нужно все делать на позитиве, с улыбкой и оптимизмом

Народный артист Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала «Украина 24» поделился рецептом, как не падать духом во время кризиса.

«Во-первых, я умываюсь холодной ледяной водой, холодный душ, быстрая походка, хорошее настроение, включил музыку и поехал на работу. Сегодня нужно первым делом, когда встаешь утром - на две ноги. Затем настраиваешь себя на позитив. Подумать, с кем ты из положительных людей будешь общаться. Шпану всю отбросить, потому что они только негатив тянут», - отметил артист.

По его словам, следует с позитивными людьми и с положительными украинским проектам двигаться вперед.

«Главное - не просто мечта, а цель. А к цели, как бы трудно не было идти, нужно идти. Нужно все делать на позитиве, с улыбкой и оптимизмом. Потому что миром правят оптимисты, пессимисты - только зрители. Я оптимист, чудак, и этого вам тоже желаю», - отметил Поплавский.

Ранее народный артист Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о своем режиме питания во время эпидемии коронавируса для сохранения здоровья.