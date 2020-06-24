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Смерека забирает 100 л воды в день - синоптик пояснил, почему деревья важны Специалист Гидрометцентра не согласен с главой Гослесагентства

Начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Владислав Билык в эфире канала "Украина 24" рассказал, почему деревья в Карпатском регионе важны для предотвращения наводнений. Таким образом, он вступил в полемику с председателем Государственного агентства лесных ресурсов Андреем Заблоцким, который ранее заявил, что вырубку леса нельзя считать основной причиной паводков на западе Украины.

"Я не согласен с ним (с Андреем Заблоцким - ред.). Почему-то в советское время при таких же дождях таких последствий в Карпатском регионе не наблюдалось. Возможно, инфраструктура была лучше, но я знаю, что одна смерека каждый день берет из земли около 100 литров воды, - сказал Билык

Я не согласен, что леса не влияют на это. Корни деревьев удерживают грунт, и когда идет сильный ливень, они не дают возможность образоваться селям, не падают камни с горных склонов и т.д."

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Ранее метеоролог дал прогноз погоды на западе Украины, который из-за дождей страдает от наводнений.