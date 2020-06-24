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Наводнение в Карпатах: власти Львовской области доложили о ситуации Замглавы Львовской ОГА рассказал, какая сейчас ситуация с наводнением и какие районы пострадали

Как пострадала Львовская область от сильного паводка и какая ситуация сейчас, рассказал заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Тарас Грень в эфире канала "Украина 24".

"Ситуация утром была напряженная, но учитывая погодные условия и то, что вода быстро упала, у нас все восстанавливается. ГСЧС работает в усиленном режиме, определенные ограничения были в трех районах — это Жидачевский, Стрыйский и Старосамборский, но вода уже ушла, и сейчас там работают комиссии", — сказал он.

Грень рассказал, какая ситуация в Стрыйском районе, популярном у туристов.

"Там ситуация нормальная, единственной проблемой было село Заречное, которое находится за Моршином. Курортные города не задела непогода, и отрезанных населенных пунктов уже нет", — отметил он.

По его словам, три дороги в области были залиты, одна уничтожена. Некоторые дороги еще в воде, но ими уже можно передвигаться. Также были сложности с дамбой в Жидачевском районе, но ее подсыпали, и проблема была снята. С международными трассами в области все нормально.

Ранее метеоролог дал прогноз погоды на западе Украины, который из-за дождей страдает от наводнений.