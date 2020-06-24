15:35, Сегодня

Наводнение в Карпатах — метеоролог рассказал, что будет с погодой Эксперт дал прогноз погоды на западе Украины, который из-за дождей страдает от наводнений

Ситуация с наводнениями на Прикарпатье скоро улучшится. Об этом рассказал начальник отдела метеорологических прогнозов украинского Гидрометцентра Владислав Билык в эфире канала "Украина 24".

"Хочу успокоить тех, кто живет в тех областях, тенденция идет к ослаблению. На выходных уже прогнозируются небольшие умеренные дожди. Тех дождей, которые были с 20 по 23 (июня - ред.), не будет. Поэтому ситуация будет улучшаться", — сказал он.

По словам метеоролога, за 2-3 суток прогнозировалось, что будут большие осадки, и сильные дожди не стали неожиданностью. Только в отдельных пунктах выпало избыточное количество по сравнению с прогнозом. По его мнению, на большие последствия повлияло два фактора: непогода и деятельность людей, например, вырубка леса, застройка в тех местах, где этого делать не следует, несвоевременный ремонт дамб.

Также Билык рассказал, какая погода ожидается в Украине в ближайшее время.

"Будет прекращение дождей на ближайшую неделю по территории Украины к праздничным дням. Большинство регионов, кроме западной Украины, преимущественно без осадков, местами на крайнем западе возможны небольшие умеренные дожди", — сказал он.

Напомним, ранее председатель Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в эфире канала "Украина 24" рассказал подробности наводнения на западе Украины.