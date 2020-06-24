Взрыв на Позняках: у Кличко озвучили сумму компенсации пострадавшим
Киев принял решение о компенсации, независимо от того, сколько продлится расследование
Заместитель председателя КГГА Дмитрий Пантелеев в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о проверках в связи со взрывом дома на Позняках в Киеве и о компенсации пострадавшим.
«Вчера закончилась поисковая операция. Сейчас дом взят под круглосуточную охрану. Ведется активный инструментальный контроль за состоянием конструкции 6-й секции. Завершили вчера обследование соседних домов, и сейчас ожидаем заключения от комиссии, в которую вовлечен Институт строительного производства, по 6-й секции, которая пострадала непосредственно, и соседних сооружений. Ожидаем, что вечером будут документы», - отметил чиновник.
Он также подчеркнул, что пострадавшим от взрыва будут предоставлені денежные компенсации.
«Денежная компенсация пострадавшим будет на уровне 50-100 тыс. гривень. Относительно глобальной компенсации, мэром города Кличко принято решение, что люди будут обеспечены жильем, как минимум равноценным тому, которое они потеряли. В отношении виновных, с ними тоже потом будет проводиться работа в правовом поле относительно компенсации. Но здесь главное, что люди не будут ожидать этого. Город принял решение о компенсации, независимо от того, сколько продлится расследование и каковы будут его выводы. Город заботиться о людях в любом случае», - сообщил Пантелеев.
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