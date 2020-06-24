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Взрыв на Позняках: у Кличко озвучили сумму компенсации пострадавшим Киев принял решение о компенсации, независимо от того, сколько продлится расследование

Заместитель председателя КГГА Дмитрий Пантелеев в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о проверках в связи со взрывом дома на Позняках в Киеве и о компенсации пострадавшим.

«Вчера закончилась поисковая операция. Сейчас дом взят под круглосуточную охрану. Ведется активный инструментальный контроль за состоянием конструкции 6-й секции. Завершили вчера обследование соседних домов, и сейчас ожидаем заключения от комиссии, в которую вовлечен Институт строительного производства, по 6-й секции, которая пострадала непосредственно, и соседних сооружений. Ожидаем, что вечером будут документы», - отметил чиновник.

Он также подчеркнул, что пострадавшим от взрыва будут предоставлені денежные компенсации.

«Денежная компенсация пострадавшим будет на уровне 50-100 тыс. гривень. Относительно глобальной компенсации, мэром города Кличко принято решение, что люди будут обеспечены жильем, как минимум равноценным тому, которое они потеряли. В отношении виновных, с ними тоже потом будет проводиться работа в правовом поле относительно компенсации. Но здесь главное, что люди не будут ожидать этого. Город принял решение о компенсации, независимо от того, сколько продлится расследование и каковы будут его выводы. Город заботиться о людях в любом случае», - сообщил Пантелеев.

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Напомним, в многоквартирном доме на Позняках в Киеве утром 21 июня прогремел мощный взрыв, были разрушены квартиры на нескольких этажах. Погибли пять человек.

Полиция открыла дело из-за нарушения правил противопожарной безопасности, основная версия — взрыв газа.