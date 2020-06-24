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Непогода на Буковине: туристам угрожает серьезная опасность Тем, кто сейчас находится в горах, надо немедленно сообщать о своем пребывании спасателям

Спикер управления ГСЧС в Черновицкой области Сергей Бабчук в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о последствиях непогоды в области и опасности для туристов.

«В настоящее время у нас от непогоды пострадали несколько районов области и Черновцы. В усиленном режиме работают спасатели. Остаются подтопленными 15 населенных пунктов в пяти районах области. В течение 22-23 июня из подтопленных домов спасли 60 человек. Всего отселен 101 человек. Наиболее пострадавшие районы: Вижницкий, Кицманский и Новоселицкий», - заявил Бабчук.

Он призвал туристов быть осторожными и не передвигаться по горным районам.

«Туристам в настоящее время лучше ограничить любое передвижение по горной местности, так как горные реки поднялись, стремительные потоки - это очень опасно. А тем, кто сейчас находится в горах, надо сразу сообщать о своем пребывании спасателям, и при необходимости им окажут помощь. У нас в области основные реки горные - Черет, Прут, Черемош. Кроме того, опасность представляют и небольшие ручейки. Из-за сильных ливней вода в них поднимается, переливается», - отметил спикер ГСЧС.

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На западе Украины, в частности, в Черновицкой и Ивано-Франковской областях, в результате непогоды подтоплены более 50 населенных пунктов. К борьбе с паводком и эвакуации людей привлечены сотни полицейских и спасателей, а также вертолеты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Ранее глава Черновицкой ОГА Сергей Осадчук рассказал о подтоплениях в области.