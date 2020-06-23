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Отмена пробного ВНО: в Кабмине придумали, как вернуть деньги участникам Вернуть средства можно будет до 1 декабря 2020 года

Кабинет министров разработал схему возврата абитуриентам денег за пробное внешнее независимое оценивание (ВНО, также используется украинская аббревиатура ЗНО), которое было отменено из-за карантина.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал заместитель министра финансов Украины Роман Ермолычев.

"Было принято решение о возврате средств (уплаченных за пробное ВНО - ред.) через ПриватБанк, имеющий разветвленную сеть отделений. Хочу отметить, что зарегистрировались около 219 тыс. участников ВНО, должно было быть 362 тыс. тестирований. Именно поэтому была значительная работа, которая требовала возврата средств", - отметил чиновник.

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По его словам, Минобразования сформирует информационную базу таких участников, которая будет передана ПриватБанку.

"Эта база будет содержать индивидуальные номера участников пробного ВНО, ФИО и контактные номера телефонов. Каким образом будет происходить возврат средств? Если есть счет в ПриватБанке, то возврат средств будет автоматическим на счета, открытые в этом банке. У кого нет счета в ПриватБанке, этот счет будет открыт, также придет сообщение, что эти деньги начислены. Надо будет прийти в ближайшее отделение ПриватБанка, предъявить свои паспортные данные, возможно, идентификатор личности как участника ВНО - и такие средства автоматически будут возвращены", - пояснил Ермолычев.

Замглавы Минфина добавил, что вернуть деньги можно до 1 декабря 2020 года. Если к тому времени человек не обратится насчет возврата средств, то они пойдут в государственный бюджет.

Напомним, в Украине 25 июня начинается основная сессия ВНО. О ее проведении в условиях карантина рассказала в эфире "Украина 24" сопредседатель общественной организации "Батьки SOS" Елена Бондаренко.