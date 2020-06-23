Потоп на Ивано-Франковщине — в полиции рассказали, куда нельзя ехать
В полиции рассказали, что происходит в затопленных регионах Ивано-Франковщины
На Западе Украины стремительно ухудшается ситуация с наводнением. Что происходит в Ивано-Франковской области, рассказал Остап Билейчук, заместитель главы областной Нацполиции, в эфире "Украина 24".
"В настоящий момент из-за паводков в Ивано-Франковской области в 13 районах подтоплено около 450 домохозяйств. Это такие районы, как Коломыйский, Верховинский, Калушский, Рожнятинский, Косовский, Долинский и другие. 73 населенных пункта частично подтоплены. Три села на данный момент без света. Около 15 км дорог, а также 15 автомобильных и 9 пешеходных мостов подтоплены.
Полностью остановлено движение в связи с оползнями на дороге государственного значения М-09 — дорога из Ивано-Франковска на Закарпатскую область, из-за того, что поток прорвал русло, и на данный момент любой проезд невозможен. Полиция полностью перекрыла движение", — сказал он.
Популярное видео
В настоящее время Гидрометцентр пока не дает прогноза на улучшение погоды, сказал Билейчук. Дожди не прекращаются, и река Прут снова набирает обороты и поднимается, как и река Черемош. Также представитель полиции рассказал, что происходит с туристами, которые застряли в Карпатах.
"Со всеми туристами проведена работа о недопущении походов в горную местность и передвижения на своих транспортных средствах. Они сейчас все находятся в безопасных местах, и не пускаем их в высокогорные зоны отдыха. Куда сейчас нельзя ехать — это весь Верховинский, Надворнянский район, город Яремче, курорт Буковель — там полностью ограничено движение, и уровень воды не дает доступа к местам отдыха", — рассказал он.
Ранее глава Черновицкой ОГА Сергей Осадчук рассказал о подтоплениях в области.