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СБУ "накрыла" российских пропагандистов Служба безопасности Украины заявила о пресечении организованной группы, призывающей к разделу Украины

В Киеве Служба безопасности Украины пресекла деятельность группы пророссийских пропагандистов, которые призывали к разделу Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, пропагандисты, один из которых имеет российский паспорт, снимали и распространяли в интернете сепаратистские материалы и способствовали разжиганию межнациональной розни. Злоумышленники агитировали за нарушение государственных границ и создание на территории отдельных областей Украины псевдогосударственных образований. Также эти люди часто были участниками манипулятивных сюжетов на российских телеканалах.

Фото: Служба безпеки України

Экспертиза СБУ показала, что отснятые видеоматериалы содержат публичные призывы к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Фото: Служба безпеки України

Во время следственных действий правоохранители изъяли у участников группы антиукраинские материалы, сценарии и отчеты об антигосударственных информационных кампаниях, деньги, предоставленные спонсорами из РФ, носители информации и запрещенную литературу, а также памятные награды Московского высшего военного командного училища.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Следователи СБУ сообщили о подозрениях организатору группы и его сообщнику. Проверяется информация о возможной причастности некоторых российских политических сил и общественных организаций к финансированию антиукраинских пропагандистских акций.