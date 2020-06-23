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В Украине климатические изменения опережают Европу — эколог назвал причину Эксперт рассказал, из-за чего в Украине все чаще происходят стихийные бедствия

Украина теряет огромные объемы леса из-за "законных" вырубок. Об этом заявил эколог Александр Соколенко в эфире канала "Украина 24", комментируя наводнения на западе Украины.

"Это (наводнение – ред.) связано, во-первых, с вырубкой лесов, а во-вторых — с климатическими изменениями. То есть мы видим разбалансированность в экосистеме, и она связана с тем, что поднимается температура, и поэтому такой режим осадков - до месячной нормы за один день. Следует отметить, что в Украине темпы климатических изменений опережают темпы Европы. Это в том числе из-за того, что мы теряем леса из-за интенсивных вырубок по всей Украине и, в частности, в Закарпатье, Прикарпатье", — сказал он.

Эксперт отметил, что законодательство пока не позволяет прекратить чрезмерную вырубку леса.

"Незаконные рубки - это мизерная часть лесов, которые мы теряем, к сожалению, огромный объем леса мы теряем из-за так называемых законных вырубок. Безосновательная рубка проводится через ряд согласований и документов, и мы ничего не можем предъявить. Претензии в плоскости законодательства, поскольку на сегодня Гослесагентство фактически осуществляет хозяйствование на территории лесов и природоохранную функцию, а так не должно быть", — сказал он.

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