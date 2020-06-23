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"Страшно прогнозировать": глава Черновицкой ОГА о наводнении В Черновицкой области готовятся к ухудшению ситуации с паводками

На западе Украины усиливаются паводки. Подробности о ситуации рассказал глава Черновицкой ОГА Сергей Осадчук в эфире канала "Украина 24".

"Прогнозируется подъем воды (в Пруте – ред.) - возможно от 6,5 м вплоть до 10 м в зависимости от интенсивности осадков. Это прогнозированный показатель, который мы получили от Гидрометцентра, Управления водными ресурсами, и они будут уточнены после обеда", — сказал он.

Осадчук рассказал, что затопления могут иметь серьезные последствия, поэтому власти готовы реагировать на развитие ситуации.

"Если будет так, даже немного страшно прогнозировать, потому что под затопление попадают коммунальные предприятия в Черновцах, плотина на Пруте в Новоселицком районе, это и промпредприятия на берегу, и жилье людей. У нас создан оперативный штаб, координируем работу полиции и ГСЧС. В зависимости от роста уровня воды будем реагировать", — сказал он.

Напомним, крупнейшие наводнения на западе Украины случались в 1998, 2008 и 2017 годах.