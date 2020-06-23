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Ситуация с наводнением на западе Украины ухудшается — полиция В Нацполиции рассказали о затопленных районах и эвакуации в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области усилились паводки. Подробности рассказал в эфире "Украина 24" Остап Билейчук, заместитель главы Нацполиции Ивано-Франковской области.

"У нас ситуация ухудшается в области, поднимаются Черемош и Прут. Принимаем все меры для ограничения движения, также ограничено движение на заблокированных дорогах, чтобы не допустить летальных случаев. Введены чрезвычайные меры безопасности на территории Ивано-Франковской области, работает оперативный штаб и ситуативный центр. Ситуацию держим на контроле. На данный момент весь личный состав переведен на усиленный вариант несения службы", — рассказал он.

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Билейчук также назвал районы, которые пострадали от наводнения больше всего.

"Критическая ситуация в Верховинском районе, где ограничиваются мероприятия по подъему в горы, занятию рафтингом. Кроме того пострадали Рожнятовский, Надворнянский, Долинский, Коломыйский районы. Это районы, где разлились маленькие речки и вода заливает хозяйства и рушит мосты. Сейчас началось отселение в двух селах Калушского района, также было отселение нескольких хозяйств в Коломыйском районе. Вчера был в Верховинском районе летальный случай — в Черемош упал внедорожник, погибли 2 человека, тело одного из них до сих пор не нашли", — сообщил он.

Напомним, крупнейшие наводнения на западе Украины происходили в 1998, 2008 и 2017 годах.