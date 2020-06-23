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"В первую очередь заботимся о себе": психолог дала советы на случай ЧП Психолог рассказала, что делать для снижения стресса при чрезвычайных ситуациях

В Киеве выросло количество жертв взрыва в жилом доме на Позняках. О том, как справляться с ситуацией пострадавшим от ЧП и тем, для кого слишком тревожны подобные новости, рассказала психолог Дарья Селиванова в эфире канала "Украина 24".

"Если чрезвычайная ситуация случилась конкретно у вас, это показание к тому, чтобы обращаться за психологической помощью в любом доступном для вас варианте. Есть телефоны доверия, специальные службы, в том числе социальные. У нас очень часто принято заботиться о физической безопасности, но психологическая не всегда учитывается. Но в таких ситуациях именно чувство психологической безопасности нарушается достаточно сильно, и нужна целенаправленная работа со специалистом, чтобы его восстановить", — сказала она.

Также психолог рассказала, что делать людям, которых непосредственно не коснулось ЧП, но которые тяжело переживают подобные новости.

"Я рекомендую щадяще относиться к себе, и если вы понимаете, что ситуация вас затрагивает, постарайтесь ограничить количество информации на этот счет. Если вы просматриваете новости с утра до вечера и сильно эмоционально переживаете, то сами рискуете пострадать. В первую очередь нужно заботиться о себе, потому что только тогда вы сможете быть полезны и другим людям", — сказала она.

Напомним, в многоквартирном доме на Позняках в Киеве утром 21 июня прогремел мощный взрыв, были разрушены квартиры на нескольких этажах. Погибли пять человек.

Полиция открыла дело из-за нарушения правил противопожарной безопасности, основная версия - взрыв газа.